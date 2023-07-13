İstanbul'da termometreler 35 dereceyi gördü: Vatandaşlar sahil ve park alanlarına akın etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'da öğlen saatlerinde, sıcaklık 33 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 34 derece olarak ölçüldü. Öğle saatlerinde sıcak nedeniyle evlerinde duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı.

Termometrelerin zaman zaman 35 dereceyi gördüğü şehirde, Üsküdar Sahili'nde de ağaçlık ve serin alanlar vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar ise Üsküdar Sahili’nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

"SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sahilde denize giren Macit Yıldırım, "Havalar çok sıcak hem Kız Kulesi'ni gezdik, hem de denize atladık burada. Serinlemeye çalışıyoruz. Hollanda’dan geldim 35 derece bugün sıcaklık bu kadar sıcağa alışkın değilim ama serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

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"HERKES SERİNLEMEK İÇİN SAHİLE GELİYOR"

Sahilde yüzen vatandaş Mustafa Kaya, "Ben yüzmeyi burada öğrendim. Oğlum da yüzmeyi burada öğrenmeye çalışıyor. Burada böyle güzel bir sahilimiz var, denizimiz güzel suyumuz güzel her sene buradayım. Herkes serinlemek için sahile geliyor iyi oluyor" dedi.

"DONDURMA DA KESMİYOR SU DA"

Bakırköy Meydan'da sıcak havadan bunalanların dondurma ve soğuk içekler tükettikleri görüldü. Rıza Polat isimli vatandaş, "Serinlemek için dondurma aldık. Dondurma da kesmiyor, su da. Yapacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

"ÇOCUKLARLA EVDE HİÇ DURULMUYOR"

Avcılar Deniz Köşkler Sahili'nde bulunan parkta ailesiyle vakit geçiren Tuğba Kocatürk, "Hava çok sıcak, bizde kendimizi dışarıya attık. Sabah 10.00’dan beri buradayız. Çocuklarla evde hiç durulmadığı için güneşten korunmak için parka geldik. Biz bugün denize girmeyi tercih etmedik ama denize girenler de var. Çocuğu da burada uyutuyoruz, akşama kadar buradayız herhalde öyle gözüküyor" dedi.

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Ailesiyle birlikte parkta oturan Hasan Sert ise, "Bildiğiniz gibi hava çok sıcak, bizde ailecek kendimizi Deniz köşkler parkına attık. Buralar serin ve güzel her mevsimde çoluk çocuk gelmeye çalışıyoruz. Evleri de çok sıcak, normalde bu sıcakta dışarı çıkmamamız lazım ama buralara geldik, buralar rahat ve güzel. Kızlarım ve torunlarımla eğleniyoruz" diye konuştu.

"KENDİMİZİ SAHİLLERE ATTIK"

Avcılar Menekşe plajında Denize giren Recep Çelik, "İstanbul'da biliyorsunuz çok bunaltıcı sıcaklar var, bizde kendimizi sahillere attık. Güneşleniyoruz, çok güzel bir ortam var. Evde durulmuyor. Deniz güzel, sabahtan beri buradayız. Vakit buldukça buraya geliyoruz" dedi.