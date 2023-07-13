AKOM'dan 'çöl sıcakları' uyarısı: 2 gün etkili olacak... Bu saatlere dikkat

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatleri itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak " denildi.

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Açıklamada ayrıca, "13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor." ifadelerine de yer verildi.

3 KENT, 'EN SICAK NOKTA' OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan sıcaklık haritasına göre; ülke genelinde de sıcaklıklar artıyor.

Buna göre, cuma günü hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa'nın Türkiye'nin en sıcak yerleri olması bekleniyor.

Antalya'da cumartesi günü hava sıcaklığının yine 43 derece olması, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

PROF. DR. ŞEN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GELECEK

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün canlı yayında yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"sıcaklık İstanbul'da perşembe ve Cuma günü daha yüksek olacak. İstanbul'da 36 derece olacak. İstanbul'da cumartesi etkisini kaybetmeye başlayacak. Akdeniz ve Ege bölgesinde pazartesiye kadar devam edecek. Akdeniz'deki ve Ege'deki sıcak hava dalgası olacak. Antalya'da rekor sıcaklık 44,7'ydi bakalım onu geçecek mi?İstanbul'da cumartesi öğleden sonra biraz hafifleyecek sıcaklıklar. Pazar günü 32 dereceye düşecektir.

Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Bundan daha çok sıcak olacak. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. 11 ila 16 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar çıkmasın dışarı. Açık renk giyip, gözlük takılması lazım."