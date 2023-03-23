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İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü pide kuyruğu

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#Kadıköy#Avcılar#Pide
İstanbulda Ramazanın ilk günü pide kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 21:21

İstanbul'da ilk iftar öncesinde pide kuyrukları oluştu. Halk Ekmek büfelerinde 5 liraya satılan pidelerin erkenden tükendiğini gören vatandaşlar ise ekmek alarak büfeden ayrıldı. Kadıköy ve Avcılar'da ise uzun pide kuyruğu havadan görüntülendi.

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İstanbul'da ilk iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kadıköy ve Avcılar'da pide almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Fatih'te ise Halk Ekmek büfelerinde 5 liraya satılan pidelerden almak isteyen vatandaşlar, pidelerin erkenden tükendiğini öğrenince ekmek alarak büfeden ayrıldı. Yoğun pide kuyruğunun yaşandığı yerlerden biri de Beyoğlu oldu. İftar öncesi pide almak isteyen vatandaşlar dakikalarca bekledi. 

İstanbulda Ramazanın ilk günü pide kuyruğu

Kadıköy VE Avcılar'DA PİDE KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İftara saatler kala pide almak için Bostancı'da bir fırının önünde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşlar uzun süre sıra bekledi. Avcılar'da ise pide almak isteyenlerin oluşturduğu sıra havadan görüntülendi. 

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İstanbulda Ramazanın ilk günü pide kuyruğu

"PİDEYE YETİŞEMEDİK EKMEKLE YETİNİYORUZ"

Fatih'te, Halk Ekmek büfesinde pide bulamadığı için ekmek alan Yusuf Efe Yıldız, "Galiba pideye talep çok olduğu için kalmadı bu saate kadar. Pideye yetişemedik, biz de ekmekle yetiniyoruz" dedi. Halk Ekmek'te pide bulamayınca fırından pide alan Celal Çakar ise “Ekmeği, Halk Ekmek'ten aldım, pideyi de fırından alıyorum. Orada bitmişti pide, mecburiyetten buradan alacağım" diye konuştu. 

İstanbulda Ramazanın ilk günü pide kuyruğu

FIRINLARDA pide KUYRUĞU

Beyoğlu ve Kasımpaşa'daki fırınlar önünde de uzun pide kuyrukları oluştu. İftara saatler kala fırın önüne gelen vatandaşlar, sıcak pidelerini almak için dakikalarca bekledi. 

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#Kadıköy#Avcılar#Pide

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