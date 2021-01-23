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Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, ( DHA) -
Haber Giriş: 23.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

İstanbul'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik! Durağın çatısına saklamış...

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İstanbul'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik! Durağın çatısına saklamış...
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İstanbul Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri Durağı'nda çatı kısmına sakladığı eski montu giyen, ayakkabılarını çıkararak fiziksel engelliymiş gibi hareket ederek dilenen şahıs kameraya yansıdı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı. Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi" dedi.

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  • İstanbulda metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik Durağın çatısına saklamış...
  • İstanbulda metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik Durağın çatısına saklamış...
  • İstanbulda metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik Durağın çatısına saklamış...
  • İstanbulda metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik Durağın çatısına saklamış...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Avcılar'da bulunan İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmındaki tabelanın arkasına sakladığı eski montunu giydi. Ardından da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın arkasına saklayarak durağa gelen bir metrobüse bindi. Yalın ayak ve eski montuyla duygu sömürüsü yapan kişi insanlardan para toplamaya başladı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı.

"YAKLAŞIK 1 AYDIR GÖRÜYORUM ONU"

Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Şu çatının üzerine koyuyor eşyalarını, hatta şu anda eşyalar orada. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli. Kambur yürüyor ama sağlam aslında. Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi. Yarın da gelir o buraya, her gün aynı saatlerde geliyor. İki montu var onları değişim yapıyor." dedi.

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