MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik! Durağın çatısına saklamış...
GeriGündem İstanbul'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik! Durağın çatısına saklamış...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, ( DHA) -
Haber Giriş: 23 Ocak 2021 - 11:02 | 

İstanbul'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik! Durağın çatısına saklamış...

İstanbul Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri Durağı'nda çatı kısmına sakladığı eski montu giyen, ayakkabılarını çıkararak fiziksel engelliymiş gibi hareket ederek dilenen şahıs kameraya yansıdı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı. Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi