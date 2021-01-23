Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, ( DHA) -
Haber Giriş: 23 Ocak 2021 - 11:02 |
İstanbul'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik! Durağın çatısına saklamış...
İstanbulAvcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri Durağı'nda çatı kısmına sakladığı eski montu giyen, ayakkabılarını çıkararak fiziksel engelliymiş gibi hareket ederek dilenen şahıs kameraya yansıdı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı. Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi" dedi.