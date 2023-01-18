İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

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İstanbul'u etkisi altına alan lodos, özellikle kentin sahil kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Kentte lodos nedeniyle şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, metrelerce yükselen dalgalar nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamadığı bildirildi.