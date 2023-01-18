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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

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#Meteoroloji#Lodos#İstanbul
İstanbulda deniz ulaşımına lodos engeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, kentte etkisini sürdürüyor. Lodos nedeniyle İDO, BUDO ve bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul'u etkisi altına alan lodos, özellikle kentin sahil kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Kentte lodos nedeniyle şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, metrelerce yükselen dalgalar nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

İstanbulda deniz ulaşımına lodos engeli

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#Meteoroloji#Lodos#İstanbul

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