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İstanbul'da korkunç olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler

#Sahte Polis#Hırsızlık#Cinayet
İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler

İstanbul Bağcılar'da polis olduklarını söyleyerek 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi'nin evine giren hırsızlar, Olabi'nin önce ellerini kelepçeledi sonra bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi evinde öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ahmad Rafik Olabi'nin elleri kelepçelendikten sonra öldürüldüğü tespit edildi. Ayrıca katil yada katillerin olaydan sonra evde arama yaptıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olaydan sonra ellerinde bir torbayla uzaklaşırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şüpheliler Murat T.(27) ile Ferhat T.(23)'yi Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Olayın üçüncü şüphelisi Abdullah A.(30)'da 7 gün sonra Van'da yakalandı. Şüphelilerden Murat T.'nin 9 kez, Ferhat T.'nin 2 kez, Ablullah A.'nın ise daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.

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İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler

SUÇLARINI İTİRAF EDİP CİNAYETİ ANLATTILAR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Murat T. poliste verdiği ifadesinde "Amacımız hırsızlıktı. Polis olduğumuzu söyledik. Hazırladığımız sahte kimlikleri göstererek içeri girdik. Ondan para istediğimizde bize direnince ellerini kelepçeledik. Direnmeyi sürdürünce onu öldürdük. Daha sonra evde bulduğumuz paraları alarak olay yerinden ayrıldık." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sahte Polis#Hırsızlık#Cinayet

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