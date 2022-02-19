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Suriyelilere nüfus ayarı

#Suriyeli#Yabancı Uyruklu#Nüfus
Suriyelilere nüfus ayarı

Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için ‘seyreltme’ uygulanıyor. Yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikamet izni verilmeyecek.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de geçici koruma statüsünde 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunuyor. Suriyelilerden kaynaklı nüfusun demografik yapısı üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni çalışmalar yapıldı. Buna göre Suriyeliler, kayıtlı olduğu illerde kalacak, Suriyelilerin yoğun olduğu bölge, il ve ilçelere yeni kayıtlar alınmayacak, ikamet izni verilmeyecek. Suriyelilerin, bulundukları bölgede nüfusun yüzde 25’ini geçmemesi için çalışma yapılacak.

KAYITLI OLDUĞU İLLERE

Bu çalışmalar doğrultusunda Suriyelilerin, kayıtlı olduğu illerdeki adresleri tek tek kontrol edildi. Böylece kayıtlı olduğu illerde kalıp kalmadıkları belirlendi. Kayıtlı olduğu ilin dışına çıkan Suriyeliler, o illere geri gönderildi. Başta İstanbul olmak üzere Suriyelilerin yoğun olduğu illerde yeni kayıtlar durduruldu. Suriyelilerin, bulundukları ilden ayrılmaları izne bağlanırken, insani durumlar dışında yaşadıkları kentten ayrılmalarına ise izin verilmiyor.

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Suriyelilere nüfus ayarı

SOYLU ‘KAPATTIK’ DEMİŞTİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu önceki gün Türkiye’deki yabancılarla ilgili bilgi verirken “Bazı bölgelerde yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Kapattık orayı. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz” demişti.

Suriyelilere nüfus ayarı

KAVGA ÇIKAN ALTINDAĞ’DA ‘SEYRELTME

ANKARA Altındağ’da çıkan kavgada Türk vatandaşı bir kişinin 2 Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yabancıların mekansal yoğunlaşmasını önlemek için “seyreltme” projesi başlatıldı. Proje kapsamında 4 bin 514 Suriyeli ilçeden başka yerleşim yerlerine nakledildi. Suriyelilerin kullandığı 309 metruk bina yıkıldı, 177 işyeri kapatıldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

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TÜM İLLERE YAYILACAK

“Başta 10 binden fazla yabancının bulunduğu illerde sosyal tansiyonun ve güncel gelişmelerin hızla takip edilebileceği mekanizmalar kurulmakta, mahalle düzeyinde belirlenen oranların üzerinde yabancı yerleşiminin tespit edilmesi halinde çeşitli araçlarla gerekli teşvikler sağlanarak, rızaya dayalı yer değişikliklerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Pilot çalışma Altındağ ilçesinde başlatılmış olup, edinilen saha tecrübesi ve alınan başarılı sonuçlar gözetilerek uygulamanın tüm illerde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.”

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