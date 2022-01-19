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İstanbul’da kar zamanı

#İstanbul#Kar#Meteoroloji
İstanbul’da kar zamanı

Dün İstanbul’un bazı semtlerinde karla karışık yağmur yağdı. İşe gitmek için evden çıkanlar zor anlar yaşadı.

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METEOROLOJİ’nin son hava durumu raporunda beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Trakya ve Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Dün karla karışık yağmur ve bazı bölgelerde zaman zaman kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da da önümüzdeki günlerde yeni yağışların etkili olabileceği belirtildi.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve buzlanmalar yaşanacak. AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da kuzeyden gelen rüzgâr kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızda esecek. Beraberinde sıcaklıkların da kar değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Dün Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağdı. Yağışlar zaman zaman da kar olarak düştü. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

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Bugün akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisini paylaştı.

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#İstanbul#Kar#Meteoroloji

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