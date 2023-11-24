İstanbul'da kar yağacak mı? Hafta sonu için tahminler değişti: Prof. Dr. Orhan Şen bölge bölge uyardı

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Tüm İstanbullular bu hafta sonu megakentte kar yağmasını beklerken tahminler değişti. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yurdun geniş kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur; bazı bölgelerde ise kar bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu tahminini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Pazar günü İstanbul şehir merkezinde kar yok. İstanbul'un dışında yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olabilir. Buralar Batıda Çatalca Silivri'nin yüksekleri Anadolu yakasında Çamlıca tepesi, Yakacık yüksekleri Aydos gibi.

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Cumartesi Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur. Pazar günü Trakya Düzce Bursa Kastamonu Eskişehir Ankara da kar. Akşam Sivas Erzurum Bayburt hattında kar şeklinde.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 11 DERECE DÜŞECEK

Pazar günü İstanbul dahil Marmara'da kuvvetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık İstanbul'da cumartesi 19, Pazar 8 derece.

Cumartesi günü gelecek sistem ile Kuvvetli yağışlar Akdeniz ve Ege bölgesinde, Pazar günü Marmara İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olacak. Bugün ve yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli Sıcaklık Pazar 10 derece düşecek.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22 (Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14