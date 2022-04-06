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İTÜ'lü Hamit Egemen'in sır ölümü! Ailesi Müge Anlı'nın programında yardım istemişti

#İstanbul#Sarıyer#Hamit Egemen

İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in cesedi bulundu. Yurdun yakınlarındaki ormanda cansız bedeninin yanında av tüfeği bulunan Egemen'in intihar ettiği iddiası üzerinde duruluyor. Hamit Egemen kaybolduktan sonra ailesi Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım çağrısı yapmıştı.

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Kaldığı Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

İTÜlü Hamit Egemenin sır ölümü Ailesi Müge Anlının programında yardım istemişti

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren aramalarda Egemen'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu.

İTÜlü Hamit Egemenin sır ölümü Ailesi Müge Anlının programında yardım istemişti

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Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, Egemen'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor.

İTÜlü Hamit Egemenin sır ölümü Ailesi Müge Anlının programında yardım istemişti

AİLESİ, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA KAYIP OĞULLARININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Aile, oğullarının kaybolmasından sonra Müge Anlı'nın programına çıkarak Hamit Egemen'in bulunması için yardım çağrısında bulunmuştu. 

İTÜlü Hamit Egemenin sır ölümü Ailesi Müge Anlının programında yardım istemişti

KREDİ KARTI KAYITLARINDAN AV MALZEMESİ SATAN DÜKKANDAN ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ANLAŞILDI

Babası Arif Egemen, oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

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YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

İTÜlü Hamit Egemenin sır ölümü Ailesi Müge Anlının programında yardım istemişti

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#İstanbul#Sarıyer#Hamit Egemen

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