İstanbul'da ikinci ve üçüncü kar yağışı için tarih verildi... Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: En çok yağış bu tarihte olacak

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AKOM, dün yaptığı açıklamada soğuk hava dalgasının 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini göstereceğini belirtmişti. "Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor" denilmişti.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul için yeni kar yağışı tahminini paylaştı. Şen, İstanbul'da önümüdeki hafta görülecek kar yağışının ardından etkili olacak olan ikinci ve üçüncü dalganın tarihini verdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Cuma, Türkiyenin doğusunda yağış var. Giresun, Rize ve Artvin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Rize Artvin'nin yükseklerinde ve Van Bitlis Hakkari yer yer yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olur. Batı'da yağış yok sıcaklılar yüksek.

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9, 13 VE 19-20 OCAK'TA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

9 Ocakta soğuk ve kar yağışı yurtta etkili olacak. İstanbulda kar yağışı olası ama yerde ancak yükseklerde 2-3 cm örtü yapabilir.

Gelecek olan 2. kar yağışı 13 Ocakta görülüyor bu sistemde İstanbul dahil Türkiye daha çok kar alacak gibi. 3. sistem 19-20 Ocak da görünüyor.





BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurtta hava durumu tahmini şu şekilde olacak:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI: Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.