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İstanbul'da İETT otobüsü denize düştü

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#Otobüs#İETT#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 08:42

Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü freninin boşalmasıyla birlikte denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur" denildi.

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Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü bilinmeyen nedenle hareket ederek denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi  Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde  bulunan EM1 hat numaralı  boş  (Eminönü-Kulaksız)  Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı. 

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

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İstanbulda İETT otobüsü denize düştü

İBB'DEN AÇIKLAMA 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir." denildi. 

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#Otobüs#İETT#Deniz

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