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Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı

#İstanbul#Meteoroloji#Göktaşı

Türkiye Uzay Ajansı başta İstanbul olmak üzere farklı kentlerde görüntülenen meteorla ilgili olarak, 'Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.' açıklamasında bulundu. Öte yandan İstanbul semalarında dün gece görülen göktaşı, araç kamerasına da yansıdı.

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İstanbul’da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu anlaşıldı. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarpıyor.

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Türkiye Uzay Ajansı ise İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.

Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık(mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılanışık(kırmızı) neden olur.

Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanı

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