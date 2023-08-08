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İstanbul’da gizemli ışığın nedeni Perseid yağmuru

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#Perseid Yağmuru#İstanbul#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İstanbul’da gizemli ışığın nedeni Perseid yağmuru
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 07:00

İstanbul’da dün gece 02.20’de birçok noktadan görülen ışık patlaması ve yüksek ses panik yarattı. 6 Şubat depremindeki ışık patlamasına benzetilen görüntüyü uzmanlar açıkladı: Her yıl gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru.

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KUM TANESİ, CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE

- Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu: “Görüntülere baktığımızda önce turkuaz ya da camgöbeği renginde bir ışık ortaya çıkıyor. Bu magnezyum bakımından zengin olduğunu işaret edebilir. Daha sonra sarımsı bir renk ortaya çıkıyor. Bu da sodyum bakımından zengin olduğunu işaret edebilir. Meteor düşerken parçalara ayrılıyor gibi görünüyor, bu durumda yere hiçbir artık düşmemiş olabilir. Perseid yağmurundaki göktaşları genellikle bir kum tanesi ile bir ceviz büyüklüğü arasında oluyor. Ancak, bu gördüğümüz meteor yüksek ışınım oluşturması bakımından bundan daha büyük olabilir. İlginç ama bu kadar küçük meteorlar böyle devasa ışıklar meydana getirebiliyor. Bu günlerde akşam gökyüzüne baktığınızda 1 veya 2 tane meteor görebilirsiniz. Ayrıca meteor düşmesiyle depremin hiçbir bağlantısı yok. Çoğunlukla yere artık bile düşmüyor zaten, yaydığı ışığın da bir etkisi yok. Bir yılda toplam bin ton meteor parçasının dünya üzerine düştüğünü tahmin ediyoruz. Depremle bir alakası olsaydı durumu siz düşünün.”

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İstanbul’da gizemli ışığın nedeni Perseid yağmuru

AĞUSTOS AYINDA GÖKYÜZÜNÜ SEYREDİN

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Faruk Soydugan: “Meteor yağmurlarının en etkililerinden biri bugünlerde yoğunlaşan ‘Perseid’lerdir. Özellikle gece yarısından sonra gözlenebilirler. Genellikle küçük boyut ve kütlededir ve yer yüzeyine ulaşamadan yanıp tükenirler. Perseid’ler dışında yıl boyunca farklı aylarda yoğunluğu bu kadar olmasa da 10 kadar meteor yağmuru gözlenebilir derecede ışık izi sunarlar. Depremle ilgisi hiçbir şekilde yoktur. Deprem ve meteor olayları tamamen farklı fiziksel süreçlerle meydana gelirler. Meteorlar uzaydan Dünya’ya ulaşan ve yanan küçük kayaçlarken deprem yerkabuğu içindeki kırılmalar sebebiyle ortaya çıkan titreşimlerin yayılarak karşılaştıkları ortamı sarsması olarak bilinir. Perseid’ler bugünlerde gökyüzü sahnesinde güzel ışık gösterisi sunuyorlar. Özellikle 12 Ağustos gecesi yapay ışıkların olmadığı karanlık bir bölgeden gökyüzünü seyretmeye davet ediyoruz.”

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İstanbul’da gizemli ışığın nedeni Perseid yağmuru

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR

- Perseid yağmuru, her yıl ağustos ayının başında gerçekleşen meteor yağmurlarından biri. Göz kamaştırıcı parlayan meteorlar, Perseus yıldız takımından geliyor. Bu olay, Dünya’nın yörüngesinde hareket eden 109P/Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın yolunda kalan toz ve kum parçalarının atmosfere girip yanması sonucu meydana geliyor. En yoğun zamanlar Ağustos’un 11-12-13 gibi tarihlerine denk geliyor, ama etkisi genellikle bir hafta öncesinde ve sonrasında da hissedilebiliyor.

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#Perseid Yağmuru#İstanbul#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

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