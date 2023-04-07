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İstanbul'da CHP il binası önünde silah sesleri

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#CHP#Canan Kaftancıoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu
İstanbulda CHP il binası önünde silah sesleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha karşı silah sesleri duyuldu. Binaya kurşun isabet etmezken İstanbul Valiliği, “TEM otoyolunda hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. İl başkanlığı binasında bir olumsuzluk bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün sosyal medya üzerinden parti binası yakınlarında ateş edildiğini duyurdu. İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu özetle şunları söyledi: “Saat 05.00 sıralarında TEM otoyolundan Edirne istikametindeki bir araç, İstanbul İl Başkanlığı’mızın önünde 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Olay mahallinde boş kovanlar tespit edilmiştir. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun bulunmamıştır. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir.”

İNCELEME SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer ilçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binası’nda görevli polis memuru tarafından TEM otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde, TEM otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’ndan TEM otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir.”

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“BİR DAHA OLMAYACAK”

CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, olayla ilgili “Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu tür olaylar bir daha olmayacak Türkiye’de” dedi.

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#CHP#Canan Kaftancıoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu

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