Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı girişimi! Bakan Yerlikaya: 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde C Kapısı önündeki polis noktasına saldırı girişiminde bulunuldu. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ADLİYEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

BAKAN YERLİKAYA: 2 SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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"DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

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Bakan Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

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Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

"ÇOK KRİTİK BİR EYLEM POLİSLERİN DİKKAT SAYESİNDE ENGELLENMİŞTİR"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Nihai planlarını söylüyorum. Kadın teröristin yanında çantası da var. İçerisinde örgütsel flamalar var. İçeriye girip katliam yapsalardı, flama açacaklardı. Ama polislerin ani refleksiyle etkisiz hale getiriliyorlar. Çok kritik bir eylem polislerin dikkat sayesinde engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

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SALDIRI GİRİŞİMİ ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



