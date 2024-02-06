Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişimine art arda tepkiler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hain teröristlerce yapılan saldırı girişimini lanetliyor, saldırıyı önleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Saldırıda yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb’im birliğimizi daim etsin, bozgunculara fırsat vermesin.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: İstanbul Çağlayan Adliyesinin önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.

Böylesi hassas olduğumuz bir günde gerçekleşen hain terörün her türüne karşı mücadelemizi amasız, fakatsız bir şekilde kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan kontrol noktasına yapılan silahlı saldırı girişimini lanetliyorum.

3’ü polis memuru olmak üzere yaralanan 6 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hain girişime izin vermeyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

'SALDIRIYI LANETLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Çağlayan Adliyesi’nde polis noktasına yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Kahraman polislerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

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