İstanbul'da büyük coşku! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladılar

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AK Parti, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bugün start verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda "Büyük İstanbul Buluşması" saat 17.00'de başladı.

On binlerce vatandaş saatler öncesinden stadyumu doldurdu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi.

17.00 sularında stadyuma gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm alanı yürüyerek dolaştı ve vatandaşları selamladı.

Fotoğraf: Cemal Yurttaş...

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşmanın detaylarını anlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşmanın detaylarını anlattı.

"İLK OLAN ŞEYLERE ŞAHİT OLACAĞIZ"

CNN Türk yayınında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hem bize hem de İstanbul'a enerji vereceğini düşünüyoruz.

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Konya'da da bu buluşmanın ipuçlarını verdi. Hem Türkiye için hem de dünya için çok önemli mesajlar verileceğini düşünüyorum." dedi. Kabaktepe, "Siyasi anlamda düzenlenen programlarda ilk olan şeylere şahit olacağız." ifadelerini kullandı.