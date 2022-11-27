AK Parti 'Büyük İstanbul' buluşması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata yeni talimat

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AK Parti, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara start veriyor. AK Parti, İstanbul'da 2023 seçimleri için teşkilat ve sandık yöneticilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı yaptı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikasını yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız. Aynı çalışmayı 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Dün Konya'daydık, çarşamba günü Artvin'deydik.

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Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

SEÇİME KADAR HER HANEYİ 2 KEZ ZİYARET EDEREK SAHADA EN KÜÇÜK BİR BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

BİRİLERİ YUVARLAK MASANIN ETRAFINDA DÖNE DURSUN BİZ SAHAYI EMEKLE İLMİK İLMİK ÖREREK KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Partimizin bu günlere ulaşmasında katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir.

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Davayı gönlüne od eyleyen bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir.Ey İstanbul , bu şehri fert fert, hane hane, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız? Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar, tuğlalar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, vız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak, ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkardıysak, inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız, çöpe... İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre, her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, hepsinden önemlisi milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. İnşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

VARSIN BİRİLERİ SANAL MECRALARDA SİYASETÇİLİK YAPMAYA DEVAM ETSİN. BİZ DOĞRUDAN İNSANIMIZA GİDECEĞİZ

Tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak, halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız.

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Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızla konuşacağız. Doğrudan insanımızın gönlüne hitap edeceğiz. Siyaset, insanla yapılır. Şayet siyaseti şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı bize bu ülkede yağmurlu havada bir bardak su vermezler, tek bir nefes bile aldırmazlardı. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda kurduğumuz o güçlü bağ, paylaştığımız muhabbet, ortak istikamet vardır. Milletin gücünün üstünde bir güç görmedik, tanımadık, şahit olmadık. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır.

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Fotoğraf: Cemal Yurttaş...

SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK YEGANE VİZYONA, KADROYA SAHİP TEK PARTİ BİZİZ

Ülkemizin bugün yaşadığı sorunları çözebilecek yegâne vizyona, kadroya sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler bile bu gerçeği dost ortamlarında ifade etmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa kampanyasıyla, Togg'un üretime geçmesiyle, dünyanın en yüksek barajından biri Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla başlamasıyla, 7 yılda baraj kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar.

YILBAŞINDAN İTİBAREN ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİN NETİCESİNİ DAHA İYİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

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Bu yola durmadan, usanmadan, yılbaşından itibaren aldığımız tedbirlerin neticesini daha iyi görmeye başlayacağız. Sizlerin özellikle yeşertmediğiniz, bakmadığınız her umut bahçesi ayrık otlarının istilasına uğramaya devam edecektir.

Fotoğraf: Cemal Yurttaş...

PENÇE-KİLİT'TE 480 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Pençe-Kilit'te, Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip eylesin. Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez.

HAKKIMIZI KULLANMAMIZIN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ

Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz.