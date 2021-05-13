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DHA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

İstanbul'da bayram namazı kılındı

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İstanbul'da bayram namazı kılındı

İstanbul'da Ramazan Bayram namazı kılındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya Camii’nde kıldı. Şentop, camii çıkışı açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Ayasofya Camii’nde bayram namazını kıldırdı ve hutbeyi okudu.

Tam kapanma uygulamasında Ramazan Bayram namazı, yoğun önlemler altında İstanbul’da kılındı. İstanbul’da başta Ayasofya Camii olmak üzere Büyük Çamlıca Camii, Eyüp Sultan Camii ve selatin camilerde seccadesini alan vatandaşlar namaza koştu. Polisin uyarılarıyla camilere gelen vatandaşlar, dua etti, namazlarını kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu, bayram namazını kıldıran Erbaş, ardından elindeki kılıçla bayram hutbesi için minbere çıktı.

İstanbulda bayram namazı kılındı


TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya Camii’nde kıldı. TBMM Başkanı Şentop, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

İstanbulda bayram namazı kılındı

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