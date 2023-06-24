İstanbul’da 96 plajda denize girilebilecek

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Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında artışlar görüldüğüne işaret edildi. Açıklamada, İstanbul sınırları içerisinde belirlenen yerler haricinde, deniz, kıyı ve sahil şeritleri, göl, baraj gölü, dere, su birikintileri ve benzeri yerlerde yüzmenin yasaklandığına vurgu yapıldı. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirtilen alanlar dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhalarının uygun yerlere koyulacağı aktarıldı. Denize girilebilecek yerlerin verildiği listede Adalar’da 19, Arnavutköy’de 5, Avcılar’da 1, Bakırköy’de 2, Beykoz’da 3, Beylikdüzü’nde 2, Büyükçekmece’de 8, Çatalca’da 6, Kadıköy’de 2, Eyüpsultan’da 1, Küçükçekmece’de 3, Sarıyer’de 8, Silivri’de 10, Şile’de 24 ve Tuzla’da 1 plaj yer bulabildi.