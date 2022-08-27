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‘İstanbul’da 2.5 milyon haneyi ziyaret ettik’

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#CHP#Canan Kaftancıoğlu#Cumhurbaşkanı
‘İstanbul’da 2.5 milyon haneyi ziyaret ettik’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da 2.5 milyon haneyi ziyaret ettiklerini belirterek, halkın cumhurbaşkanı adayıyla değil sorunlarının çözülmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı, ‘80 Günde Devr-i Âlem’ başlıklı parti çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre, Yüksel Mansur Kılınç, Sibel Özdemir ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Kaftancıoğlu, İstanbul’da 2.5 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi. Kaftancıoğlu, “Umut Kapınızı Çalacak” diyerek çıktıkları yolda ev ziyaretlerinin yüzde 50’sini tamamladıklarını belirterek, “Hane ziyaretleri sonrası vatandaşın gerçekliğini paylaşıyoruz. İşsizlik, yoksulluk, barınma sorunları, sağlığa ve ilaca erişimde yaşanan sorunlar, sistemsizlik, yargıya güvensizlik... Vatandaşın hali ortada. İktidarın yapmadıkları ortada. İstanbul halkının gerçekliği neyse onu duyurmaya söz verdik’’ dedi.

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ADAYLIK TEMENNİSİ

Kaftancıoğlu, toplantı sonunda sorulan ‘Başkan adaylığı konusunda vatandaşın ne düşündüğü’ sorusunu şöyle yanıtladı: ‘’Sahada zaman zaman vatandaşlarımızdan adaylık konusunda temenniler oluyor ama vatandaşın asıl derdi kimin aday olacağından ziyade kim aday olursa olsun benim dertlerimi çözsün. Vatandaşta bu öncelik var. Seçim tarihi henüz belli değil. Siyaset inanma, sahada çalışma ve strateji işidir. O konuda altılı masada CHP en doğru adayı, en doğru zamanda açıklayacak ve ülkenin yeni cumhurbaşkanı o aday olacak.’’

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#CHP#Canan Kaftancıoğlu#Cumhurbaşkanı

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