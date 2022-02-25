İstanbul ve Antalya’da Rusya'ya tepki

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İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar İstiklal Caddesi üzerinde bulunan başkonsolosluk binası önüne geldi, pankart açıp “Savaşa hayır, Putin’i durdurun” sloganları attı. Antalya'da yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Antalya Ukrayna Ailesi Derneği ve Akdeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri, basın açıklamasıyla Rusya'ya tepki gösterdi. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna Ulusal Marşı'nı okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazı protestocular gözyaşı döktü. Dövizlerde İngilizce 'Putin bir katil', 'Putin'i durdur, savaşı durdur' yazdığı görüldü.