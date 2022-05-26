İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gelin bu pazar günü Atatürk Havalimanı'na fidanlar dikelim

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabında yayınladığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerim 29 Mayıs günü iki büyük coşkuyu birlikte yaşayacağız. Fethi Mübin-i'nin 569. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un en büyük millet bahçesinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin temelini atacağız. 5 milyon metre karelik yeşil alana 145.300 bin fidan toprakla buluşacak. Fetih sevincimiz doğayla ağaçla buluşacak. 2018 yılından beri 13 millet bahçesi yapıldı. 2 milyon 200 bin metrekarelik bu bahçelerimizde kadını erkeği genci yaşlısı tüm herkes yürüyüş yapıyor dinleniyor. Sevgili İstanbullular millet bahçeleri sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için çocuklarımız için nefes olacak. Gelin bu pazar günü Atatürk Havalimanı'na fidanlar dikelim. Bir tek ağaç için kanunname hazırlatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve saygıyla yad edelim, fetih coşkusuyla fidanlar dikelim."