Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Gelin bu pazar günü Atatürk Havalimanı'na fidanlar dikelim

#İstanbul#Atatürk Havalimanı#Fidan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'un Fethi törenleri için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Mayıs'ta temeli atılacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne İstanbulluları davet eden Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular millet bahçeleri sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için çocuklarımız için nefes olacak gelin bu pazar günü Atatürk Havalimanı'na fidanlar dikelim" mesajı yayınladı.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabında yayınladığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerim 29 Mayıs günü iki büyük coşkuyu birlikte yaşayacağız. Fethi Mübin-i'nin 569. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un en büyük millet bahçesinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin temelini atacağız. 5 milyon metre karelik yeşil alana 145.300 bin fidan toprakla buluşacak. Fetih sevincimiz doğayla ağaçla buluşacak. 2018 yılından beri 13 millet bahçesi yapıldı. 2 milyon 200 bin metrekarelik bu bahçelerimizde kadını erkeği genci yaşlısı tüm herkes yürüyüş yapıyor dinleniyor. Sevgili İstanbullular millet bahçeleri sadece bu günümüz için değil geleceğimiz için çocuklarımız için nefes olacak. Gelin bu pazar günü Atatürk Havalimanı'na fidanlar dikelim. Bir tek ağaç için kanunname hazırlatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve saygıyla yad edelim, fetih coşkusuyla fidanlar dikelim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Atatürk Havalimanı#Fidan

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu

BAKMADAN GEÇME!

Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp
Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın

Bir sorudan fazlası: Yavrum sen yine kilo mu aldın?

#Yeme Bozukluğu