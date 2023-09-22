İstanbul Valiliği’nden Suriyelilere son uyarı

Haberin Devamı

İSTANBUL Valiliği, 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruyu hatırlatarak, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul’da yaşayan Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiğini belirtti.Valilikten yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Valiliği’nce 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruda; İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiği belirtilmişti. Söz konusu Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere başvurması halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği de belirtilmişti.

Haberin Devamı

DEPREM İLLERİNDEN GELENLER KALACAK

24 Eylül 2023 tarihi itibariyle Valiliğimiz tarafından yapılacak olan denetimlerde; İstanbul ilinde yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda, ilimizden ayrılmadığı tespit edilen Geçici Koruma Kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar; Geçici Barınma Merkezleri’ne alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek, öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’da kalışlarına izin verilecektir.”

3 AYDA 32 BİN SINIR DIŞI

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici koruma statüsü bulunan göçmen sayısının 4 milyon 797 bin 593 olduğunu, 3 milyon 293 bin 934’ünün Suriyeli olduğunu belirtmişti. İkamet izni ile kalanların sayısı 1 milyon 213 bin 143; uluslararası koruma statüsünde olanların sayısı ise 296 bin 516 olarak açıklanmıştı. Son 3 ayda kaçak göçmenlere yönelik 1285 operasyon yapıldı, yakalanan 75 bin 442 kaçak göçmenden 32 bin 563’ünün sınır dışı edildi. 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da ise göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 194 operasyon gerçekleştirildi.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI KURULDU

Haberin Devamı

- Kaçak göçmenlere İstanbul’da göz açtırılmıyor. ‘Mobil Göç Noktaları’nda şüpheli görülen şahıslar sorgulanıyor, kaçak olanlar önce Geri Gönderme Merkezleri’ne oradan da ülkelerine gönderiliyor.