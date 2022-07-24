Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valiliği’nden Ayasofya Belgeseli

#Ayasofya#İstanbul Valiliği#Ali Yerlikaya
İstanbul Valiliği’nden Ayasofya Belgeseli

İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının 2. yılı için ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya’ adıyla belgesel hazırlandı. Vali Yerlikaya hazırlanan belgeseli "O gün İstanbul semalarında ezan bir başka okunuyordu" sözleriyle tanıttı.

Haberin Devamı

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, fethin simgesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020, Cuma günü yeniden ibadete açıldı.

Tarihi gün öncesinde ise hummalı bir hazırlık çalışması yapıldı. Tüm bu süreçler ve sonrası İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya’ belgeselinde anlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin röportajlarının yer aldığı belgesel, çarpıcı görüntüleri ile Ayasofya’nın ihtişamlı yapısını da gözler önüne seriyor. Ayasofya’nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklardan sonrasında yaşananlara kadar birçok detayın yer aldığı belgesel, tarihe tanıklık ediyor.

Vali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, İstanbul Valiliğinin Youtube kanalından paylaşılan belgeseli şu sözlerle tanıttı;"Ayasofya’nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklardan sonrasında yaşananlara kadar birçok detayın yer aldığı belgesel, tarihe tanıklık ediyor. Vali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, İstanbul Valiliğinin Youtube kanalından paylaşılan belgesel için "2 yıl önce 24 Temmuz'da 86 yıllık özlem bitti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde ezanlar okundu. O gün İstanbul semalarında ezan bir başka okunuyordu. Bu kutlu günün anısına hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeselimiz..."  

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayasofya#İstanbul Valiliği#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger