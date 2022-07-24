İstanbul Valiliği’nden Ayasofya Belgeseli

Haberin Devamı

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, fethin simgesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020, Cuma günü yeniden ibadete açıldı.

Tarihi gün öncesinde ise hummalı bir hazırlık çalışması yapıldı. Tüm bu süreçler ve sonrası İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya’ belgeselinde anlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin röportajlarının yer aldığı belgesel, çarpıcı görüntüleri ile Ayasofya’nın ihtişamlı yapısını da gözler önüne seriyor. Ayasofya’nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklardan sonrasında yaşananlara kadar birçok detayın yer aldığı belgesel, tarihe tanıklık ediyor.

Vali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, İstanbul Valiliğinin Youtube kanalından paylaşılan belgeseli şu sözlerle tanıttı;"Ayasofya’nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklardan sonrasında yaşananlara kadar birçok detayın yer aldığı belgesel, tarihe tanıklık ediyor. Vali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, İstanbul Valiliğinin Youtube kanalından paylaşılan belgesel için "2 yıl önce 24 Temmuz'da 86 yıllık özlem bitti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde ezanlar okundu. O gün İstanbul semalarında ezan bir başka okunuyordu. Bu kutlu günün anısına hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeselimiz..."