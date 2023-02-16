İstanbul Valiliği Hatay'a 24 TIR yardım malzemesi gönderdi

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İstanbul Valiliği'nin, depremden bölgesine yardımları sürüyor. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda 23 ilçe kaymakamlığı tarafından toplanan gıda ve hijyen malzemesiyle yüklü 24 TIR, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Mehmetçik Vakfı Tesisleri'nden Hatay'a gönderildi.

Hatay'a gitmek üzere yola çıkan TIR şoförlerinden Musa Alaylı, "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bizim de nakliyeciler olarak elimizden bu geliyor. Yakıt desteğini alarak, bölgeye su ve gıda malzemesi, elimizden ne geliyorsa alıp götüreceğiz. Geçen hafta da götürdük. Bu hafta da tekrar gideceğiz. Önümüzdeki günlerde yine nasip olursa götürmeyi düşünüyoruz" dedi. Hatay'a giden TIR'lardan birini kullanan, köpeğiyle seyahat eden şoför Gökçen Taner Parlar, "Oğlumla beraber depremzede arkadaşlarımıza yardım etmeye gidiyoruz. Onun da bize oralarda faydası oluyor. Arkadaşımın ismi Paşa, 5,5 aylık. Depremzede arkadaşlara gereken şeyleri götürüyoruz" diye konuştu.