İstanbul Valiliği duyurdu: Saat 14.00 itibarıyla kapatılıyor
İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart (bugün) saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağını açıkladı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
İlimizde, yarın (bugün) düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.
KAPATILACAK YOLLAR
Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.
Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.
Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
Gümüşsuyu Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
Refik Saydam Caddesi
Sıraselviler Caddesi