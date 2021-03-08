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Haber Giriş: 08.03.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği duyurdu: Saat 14.00 itibarıyla kapatılıyor

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İstanbul Valiliği duyurdu: Saat 14.00 itibarıyla kapatılıyor

İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart (bugün) saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağını açıkladı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İlimizde, yarın (bugün) düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

İstanbullular dikkat Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

KAPATILACAK YOLLAR

Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.
Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.
Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Gümüşsuyu Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
Refik Saydam Caddesi
Sıraselviler Caddesi

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