İstanbul ‘Sibirya’ olacak

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Hafta başından itibaren Türkiye’ye gelecek soğuk hava nedeniyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve Anadolu’da kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’un pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

SALI VE ÇARŞAMBA KAR VAR

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, 9 Ocak Salı günü kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, İBB’nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı duyuruldu.

10 DERECE SOĞUYACAK

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CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta başında yurda girecek olan soğuk havanın etkilerini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Sıcaklıklar ayın 9’undan itibaren 10 derece kadar düşecek. İstanbul’da hava sıcaklığı salı günü 4-5 dereceye inecek. 9’unda İstanbul’un yüksek kesimlerine kar yağışı olacak ama 2-3 cm kadar yağar. İstanbullular karı havada görecek ama yerde zor. 10’unda da kar yağışı var ama kuvvetli değil. Cumartesi de kar yağışı var.”

Meteoroloji Mühendisleri Odası Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse ise “İstanbul’da deniz suyu hâlâ sıcak. Şu anki verilere göre çocukların kardan adam yapacağı, kar topu oynayacağı bir kar yağışı değil” diye bilgi verdi.

ANADOLU’DA YOLLAR KAPANIR

- Prof. Dr. Şen, Anadolu’yla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bütün Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Anadolu’da yoğun kar yağışı olacak. Yolları kapatır. Köy yolları kapanır. Anadolu’da buzlanma yoğun olacak. Sadece Akdeniz kıyısı, Ege kıyısı ve Güneydoğu Anadolu’da buzlanma olmayacak. Perşembe günü Anadolu’da kar yağışı kuvvetli, perşembe ve cuma günleri bütün Anadolu’da zirai don tehlikesi var. Sis olur. Sisli olan bölgelerde araç sürücülerinin çok dikkatli olması lazım.”