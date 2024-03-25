İstanbul sana hizmete talibiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Atatürk Havalimanı’nda AK Parti tarafından düzenlenen “Yeniden Büyük İstanbul” mitinginde özetle şunları söyledi:



“Öncelikle İstanbul’a ve İstanbullulara teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na milletvekilliğinde yüzde 46.5’a yakın, Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 48’i aşkın destek verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’un kadirşinaslığının örneği olan bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz aramızdaki muhabbetin seyrine uygun şekilde daha yüksek oranlardan yana.





SEVDAM İSTANBUL

İstanbul, iki kıtanın, iki denizin, iki cihanın şehri İstanbul, milletimizin ziyneti, serveti, gözbebeği İstanbul. Göreni hayran, yaşayanı meftun, hayal edeni bile mutlu İstanbul. Senin için ne söylesek eksik kalır. Biz de sözün bittiği yerde altyapısıyla, üstyapısıyla, insana dair tüm unsurlarıyla sana hizmete talibiz. İşte benim sevdam İstanbul budur. İşte benim son nefesime kadar ömrümü vakfettiğim İstanbul budur. Aşkım İstanbul budur. İnşallah sizlerle birlikte 31 Mart’ı Milli İrade Bayramı haline getireceğiz.

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YARI ZAMANLI MESAİ

Sevgili İstanbullular, bu kardeşinizi İstanbul’a belediye başkanı yaptığınız zaman İstanbul’un hali neydi? Çöp, çukur, çamur. CHP demek bu. Peki bu Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai. Şimdi de bakıyorsunuz israftan bahsediyor. Ya israf sende. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın. Ve ‘akıllı belediyecilik’ diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik.

METROLARI BİZ YAPTIK

Kendini İstanbul’un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızda bu şehri düşünmediğimiz, onun için ne yapabileceğimizin sancısını çekmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Bu sayede ulaşımıyla, suyuyla Haliç’iyle, yeşil alanlarıyla, çevresiyle, temizliğiyle, konutuyla İstanbul’u yeni bir lige çıkardık. Ya utanmadan ‘metro yaptım’ diyor. İstanbul’daki mevcut metroların tamamı bize ait.





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KOSKOCA KAYIP BEŞ YIL

Tüm bu emeklerin ardından İstanbul son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak, geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz. İstanbul’un temel sorunu, imkân ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Bununla yüzleşmek yerine kabahatlerini örtmek için bir de ‘engelleniyoruz’ yalanına sarılıyor. Engellenme diye bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa, İstanbul fazlasıyla bunu almıştır.

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BALYA BALYA PARALAR

Son 5 yılda beş katına çıkartılan belediye borçlarıyla gelen kaynak şahsi ihtiraslara hizmet edecek işlere harcanırsa elbette oradan eser çıkmaz. Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti. İşte sizler de görüyorsunuz. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Bir yerlere gidiyor. ‘Hatırlamıyorum’ diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, tutarlı bir izahını yapamadı.

YOL AYRIMINDA

İstanbul’u bunların eline bırakmamak hem şehre hem yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur. Bugün İstanbul bir yol ayrımında. Bir tarafta ‘sadece ben’ diyenler var. Diğer tarafta ‘sadece İstanbul’ diyenler var. 31 Mart’ta bu düğümü çözecek ve İstanbul’un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü başlatacağız.”

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21 YILDA 1.6 TRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a hizmetleri anlatırken şöyle konuştu:

* “Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul’a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitim, okullarıyla, üniversiteleriyle, yurtlarıyla, pek çok alternatif müessesesiyle İstanbul’un tarihi ilim, irfan merkezi konumuna güçlendirdik.

* Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık.

* Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 228 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 23 bin 866 konutun yapımına devam ediyoruz.

* Ulaştırmada, İstanbul’da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık. İstanbul, Bursa, İzmir Otoyolu’yla İstanbul-İzmir yolculuğunu 3.5 saate ve Bursa’yı 1 saate düşürdük.

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* Otoyollar ve bağlantı yollarındaki deprem güçlendirmelerini 2026 yılında tamamlıyoruz.

* Büyük İstanbul Tüneli projemizin ihale hazırlıkları sürüyor. Günde 6.5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel İstanbul’un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır.

* Marmaray’ı yapan kim? Avrasya’yı yapan kim? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapan kim? Biz yaparız. Yaparsa AK Parti yapar.

* İstanbul’a 1994 yılında belediye başkanı olduğumuzda sadece 17 kilometre hafif raylı sistem vardı, metro ise hiç yoktu. Şehrimize iktidarlarımız ve AK Parti belediyeciliği dönemlerinde 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık. Amacımız İstanbul için hazırladığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir.

* Milletimizin 80 yıllık hayalini gerçekleştirip Ayasofya’yı Allah’a hamdolsun yeniden ibadete açtık.

* Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasını inşa ederek iftihar vesilesi eser kazandırdık.”





ONLAR EVDE YATARKEN 25 VİLAYET GEZDİM

Erdoğan “Diğer genel başkanlar evlerinde, ofislerinde yatarken ben 25 vilayete gittim. Çalışacağız, koşacağız. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi. Ama durmuyoruz” dedi.

KURUM’LA EL ELE









Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet etti ve toplu aile fotoğrafı çektirildi.

KIRGINLIK VARSA GİDERECEĞİZ

Erdoğan miting alanındakilere “Kafası karışık, kararını verememiş eşimiz, dostumuz, komşumuz varsa buradan eve gidince mutlaka onları lütfen arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz. Kafasında soru işaretleri varsa hepsine tek tek cevap vereceğiz” diye seslendi:

“Önceki seçimlerde başka partilere veya adaylara oy vermiş ama mevcut yönetimden rahatsız olan kardeşlerimize de ulaşacağız. İstanbul’un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını bu kardeşlerimize izah edeceğiz. Böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız.

HER OY HAZİNE

Kullanacağınız her bir oy hazine değerindedir. AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için uğraşanlara karşı uyanık olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. İstanbul bir dönem Cumhur İttifakı’nın gölgesinde gezen fakat şimdi tüm enerjisini ittifakın yara alması için harcayanların oyunlarına gelmez.”

NOTLAR

13 BİN GÖREVLİ

* Mitinge gelen vatandaşlar 15 ayrı noktada kurulan kontrol noktalarında yapılan üst aramalarının ardından alana alındı. Miting alanında 13 bin personel görev yaptı.

* Araçlar için 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.

* Alanda engelli, şehit yakınları ve gazilere özel bölüm ayrıldı.

* Miting alanına 40 LED ekran kuruldu. İstanbul’un 39 ilçe belediye başkan adayının posterleri, miting alanında platformun sağına asıldı.

* AK Parti İstanbul İl Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen miting alanını ellerinde Türk bayraklarıyla doldurun vatandaşlar, dev ekranlardan yayınlanan seçim şarkıları ve klipleriyle coştu. Sinan Akçıl, Uğur Işılak, Ceyhun Çelikten, Cengiz Kurtoğlu, Yücel Arzen ve Alişan da söyledikleri seçim şarkılarıyla mitinge renk kattı.

* Giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarla hizmet verildi.

* Teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı.

* Mitingi akreditasyon yaptıran yaklaşık bin basın mensubu takip etti. Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir yer ayrıldı.

* Alanda yaklaşık 30 ambulans hazır beklerken 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.

DUYANLARA DUYMAYANLARA









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, miting alanına helikopterle geldi. Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce sahneye gelen Cengiz Kurtoğlu’nun seslendirdiği ‘Duyanlara duymayanlara’ şarkısının AK Parti için uyarlamasına eşlik etti. Sahnenin bir yanında Erdoğan, bir yanına da Kurum’un dev posteri yer aldı.

PAMUKÇU’YA ROZET

Erdoğan sahneye çıkmadan önce “Rüzgâr misali savrulan Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek bugün AK Parti saflarına gelen Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini takacak” anonsu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pamukçu’ya rozetini alkışlar eşliğinde taktı.



