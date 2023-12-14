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İstanbul için sarı kodlu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı: Sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi

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#Hava Durumu#Meteoroloji#MGM
İstanbul için sarı kodlu alarm Meteoroloji saat verip uyardı: Sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 14:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bölgedeki 7 kent için sarı ve turuncu kodla alarm verilirken vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Açıklamada, genellikle yağmur ve sağanak, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların cumartesi günü, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. 

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İstanbul için sarı kodlu alarm Meteoroloji saat verip uyardı: Sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İstanbul için sarı kodlu alarm Meteoroloji saat verip uyardı: Sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

 

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#MGM

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