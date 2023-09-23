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İstanbul hesapları

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İstanbul#Özgür Özel
İstanbul hesapları
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

CHP İstanbul’da ‘Genel Merkezciler’ ile ‘Değişimciler’in nefes kesen kurultay yarışı, 8 Ekim Pazar günü final yapacak. İki taraf da önde olduklarını savunuyor.

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CHP’deki adaylık yarışının en zorlu etabına sahne olan İstanbul’da, 29 ilçeden seçilen delegelerle siyasi aritmetik hız kazandı. Canan Kaftancıoğlu’nun yerine gelecek isim için kurultayda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Fatih ilçesinin 13 delegesinin dışındaki 587 seçilmiş delegenin yanı sıra 15 Parti Meclis (PM) üyesi, 18 milletvekili ve 40 il başkan yardımcısıyla birlikte 70’i aşkın doğal delege de oy kullanacak.

‘401 DELEGEMİZ VAR’

İstanbul’daki delege hesabına ilişkin, kurultayda kendi adaylarıyla yarışmaya hazırlanan her iki taraf da önde olduğunu savunuyor. Değişimciler, “İstanbul’u almaya yakınız” derken, Genel Merkezciler ise rakam da vererek, önde olduklarını söylüyor. Genel Merkez çevreleri “İlçe başkanlıklarında da delegelerinde de öndeyiz. 40 il başkan yardımcısından 29’u bizim yanımızda. PM’de öndeyiz, sadece milletvekillerinde karşı taraf önde görünüyor. Bizim hesaplarımıza göre İstanbul’da 401 delegemiz var ve bununla da seçimi rahat alacağımıza inanıyoruz” diyor.

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İstanbul hesapları

‘İSTANBUL’DA KONGRE KAÇIRMA’ TARTIŞMASI

- CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, “İstanbul kaybedilince bütün Anadolu, İstanbul’u değişimcilerin kazandığını konuşmasın diye kongreyi kaçırıyorlar” çıkışı da tartışma yarattı. Özel, “Birçok ilde, birçok ilçede yapılmayan kongreler var ve sonuca etki edecek. Bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz” demişti. Genel Merkez’in yanıtı ise “İstanbul kurultayını 8 Ekim’e özellikle aldık. Çünkü, 1 Ekim’de olacaktı ama o tarihte Meclis açıldığı için milletvekilleri açısından sıkıntı olmasın istedik. Görevden almalardan kurultay tarihlerine kadar bütün konular MYK’da konuşuldu. Özgür Bey de o MYK’larda vardı, bu konuda hiç itirazı olmadı” oldu.

İstanbul hesapları

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI

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- İstanbul’daki yarışta 3 isim öne çıktı.

- Değişimciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğu belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile yarışacak. Önemli delege gücüne sahip olduğu belirtilen İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na önerdiği isim olarak da gündeme gelen Çelik’in bugün adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

İstanbul hesapları

- Genel Merkez ekibinin adayı ile ilgili ise eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile eski İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar’ın adları geçiyor. 

YAŞ FAKTÖRÜ

İstanbul hesapları

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- Kılıçdaroğlu’nun İstanbul adayı ile ilgili kararını hafta başına kadar netleştireceği belirtiliyor. Kulislerde ise değişimcilerin 42 yaşındaki adayı Çelik’in karşısına aynı yaş kuşağından 39 yaşındaki Sarıyar ile mi yoksa hem yaşı hem de siyasi geçmişiyle “abi” modeline daha uygun görülen 61 yaşındaki Canpolat ile mi çıkılacağı merak konusu oldu.

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#CHP#İstanbul#Özgür Özel

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