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İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz iddiası

#Taciz#İstanbul Filarmoni Derneği#Gazetehaberleri
İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz iddiası

İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Ö., Dernek Başkanı Atilla Tuna tarafından taciz edildiğini iddia etti. Hürriyet’e konuşan Dilacan Ö., Tuna’nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve adet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Dilacan Ö. (24), 16 Ağustos’ta İstanbul Filarmoni Derneği’nde (İFD) yeni çıkacak müzik dergisinin editörü olarak işe başladı. Dilacan, iddiasına göre, daha önceden tanıştığı evli ve 3 çocuk babası olan Dernek Başkanı Atilla Tuna’nın tacizine uğradı. İşten ayrılan Dilacan, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu.

‘ASANSÖRDE SIKIŞTIRDI’

Dilacan Ö., yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kendisi ile dernek sebebi ile önceden tanışıklığımız vardı. Dolayısıyla benim tarafımdan bir güven de söz konusuydu. Süreç bana her fırsatta beni diğer çalışanlarından ayrı tuttuğunu söylemesiyle başladı ve devamında ne kadar güzel olduğuma yönelik iltifatlarla devam etti. Dokunmalar ve sarılmalar ilk başladığında herhalde tanışıklığımıza istinaden böyle davranıyor diye düşündüm fakat bir akşam mesaiden dönerken restoranın asansöründe sıkıştırmasına kadar vardı. Bu kadar samimi olmaktan hoşlanmadığımı kendisine ilettikten birkaç gün sonra ‘Seninle çalışabilmemiz için bazı şartlarım var’ diyerek bir konuşma gerçekleştirdi benimle. Önceleri çalışmama övgüler yağdırırken bu olaylardan sonra çok eksik olduğumu her fırsatta dile getirmeye başladı. Beni harika bir editör yapabileceğini fakat her söylediğini yapmak zorunda olduğumu söyledi.

‘TAM TESLİMİYET İSTİYORUM’

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Erkek arkadaşımı ya da arkadaşlarımı hayatımdan çıkarabileceğini, adet döngümü kendisine bildirmem gerektiğini söyledi. ‘Evlilik, nişanlılık, çocuk lafı dahi duymak istemiyorum, zaten evlilik hayalleri kuran bir genç kızsan seninle asla çalışamayız’ dedi. ‘Senden tam teslimiyet istiyorum yoksa seninle çalışmamız mümkün olmaz işini isteyen zaten birçok insan var, şartlarımı harfiyen uygulamayacaksan bu işi başkalarına veririm’ dedi. Söylediklerinin hiçbir etik değere sığmadığını, kabul edemeyeceğimi ama işimi çok severek yaptığımı ve devam etmek istediğimi söylediğimde ‘Ya hep, ya hiç’ cevabını verdi. Ertesi gün olanları detayları ile yazdığım ve kanıtları ile sunabileceğimi söylediğim uzun bir mesaj attım yönetim kuruluna. Atilla Tuna mesajdan haberi olur olmaz beni işten çıkardığını söyleyen bir mesaj attı.”

‘SALI GÜNÜ KONUŞACAĞIM’

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İddiaları sormak üzere ulaştığımız Atilla Tuna salı günü açıklama yapacağını söyledi.

YÖNETİMDEN 4 İSTİFA

Yaşananların ortaya çıkması üzerine İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin istifa kararı aldıklarını duyurdu. Taciz iddiasının yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “09.09.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınarak İFD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna’nın istifası istenmiş, başkanlık yetkileri düşürülmüş ve başkan vekiline devredilmiştir. Ancak daha sonraki gelişmeler çerçevesinde, alınan bu karara ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür. Bu durumda İFD Yönetim Kurulu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup konunun yargı yoluyla çözülmesiyle ilgili her iki tarafa da tavsiyede bulunulmuştur. Gelinen bu noktada, aldığımız güncel karar üzerine 27.09.2021 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ediyoruz.”

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#Taciz#İstanbul Filarmoni Derneği#Gazetehaberleri