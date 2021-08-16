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Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

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Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvaziyer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı. Dev parça sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 2 römorkörü de eşlik etti.

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Yolcu gemisinin parçası yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı.

İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü

Römorkör eşliğinde çekilen geminin bölümü İtalya'nın Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parçaları ile birleştirilmesi götürülüyor.
İstanbul Boğazında dikkat çeken görüntü

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