İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Başkanı anlattı: ‘Burada da hayat durdu’

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İsrail’de kendilerini Türkiyeli olarak adlandıran Türkiye doğumlu 70 bin, yeni nesille birlikte yaklaşık 110 bin İsrail vatandaşı yaşıyor. Yaklaşık 2 bin Türk vatandaşı ise çeşitli sektörlerde çalışmak için İsrail’de bulunuyor. İsrail’deki Türkiyeliler çoğunlukla büyük kentlerde ikamet ediyor. Türkiyelilerin kurduğu birliğin başkanlığını ise Ovi Gülerşan yapıyor.

HALK SAVAŞI DESTEKLEMİYOR

Tel Aviv’e 15 dakika mesafedeki Rişon bölgesinde ikamet eden Ovi Gülerşan, son 13 gündür ülkede yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “İsrail halkı hükümetin şiddet politikasını kesinlikle desteklemiyor. Özellikle ateş altında olan şehirlerde yaşayan halk sürekli bu olaylar tekrarlandığından dolayı artık bu işin kesinlikle bitmesi ve çözüm bulunması gerektiğini söylüyor. Merkeze gelindiğinde de hakim olan görüş, ne şekilde olursa olsun savaşı bitmesi gerektiği. Mesela İsrail ile Türkiye’nin 7 milyar dolara yakın ticaret hacmi var. Savaşın iki ülke arasındaki ekonomik yansıması çok yakında hissedilecek. İsrail’de ticari gemiler limanlarda bekliyor. İnşaatlar durmuş durumda. Büyük firmalar personelini zorunlu izne çıkartmaya başladı. Yabancı işçiler de ülkelerine döndü.

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HERKESİN İLK SORUSU ‘SIĞINAK NEREDE’

Dışarıda süpermarketler, eczaneler, birkaç kafe ve bankalar hariç yaşam durmuş durumda. İsrailliler eğleniyor, günlerini gün ediyorlar şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Burada, ben de dahil, ister kahvehaneye, ister bankaya gidin kapıdan girmeden önce sorduğunuz ilk soru şu: ‘Sığınak ne tarafta?’ Yoksa girmiyorsunuz. Çünkü her dakika bir füze alarmıyla karşı karşıyasınız. Özellikle diyaliz ve kanser hastaları hastaneye gitmiyorlar. Şu anda gıda açısından sıkıntı yok. İlk günden beri raflarda ürün bulma şansına sahipsiniz. Stoklarda sıkıntı yok ama raflara ulaşmasında sıkıntı var. İsrail’de 2 gün öncesine kadar eğitim durmuştu. İki gündür de uzaktan eğitim başladı. Birçok öğretmen de zorunlu olarak askere alındığı için öğretmen açığı var.”