İsrail protestosuna müdahalede! 2 polis açığa alındı

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Beyoğlu’nda İsrail protestosu sırasında polis ekiplerinin ‘dağılın’ uyarısına karşı gelen 43 kişi gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı: “Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.” ◊ Fatma AKSU/ İSTANBUL

ÖZEL: HEYET GÖREVLENDİRDİM

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyelerinin eylemde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Süreci yakından takip edeceklerini belirten Özel, konuyla ilgili İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek’i görevlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, “İstanbul’daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim” dedi. ◊ ANKARA