İsrail Kudüs'te neyin peşinde?

Kutsal kent Kudüs'te sokaklar gergin. Mescid-i Aksa çevresine tansiyon yüksek. Filistinliler direnişte, İsrail askerleri saldırıyor.

Peki saldırıların nedeni ne? İsrail yönetimi neden bu kadar saldırgan? Filistinliler ne diyor? Perde arkasında ne yaşanıyor? Bu çatışmalara tarih ne diyor? İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik amacı ne? Gazeteci Yazar Bünyamin Aygün, CNN TÜRK'e yanıtladı.

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