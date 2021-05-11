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Haber Giriş: 11.05.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

İsrail Kudüs'te neyin peşinde?

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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısının nedeni ne? İsrail ne yapmak istiyor? Bölgede ne konuşuluyor? Gazeteci Yazar Bünyamin Aygün, CNN TÜRK'e yanıtladı.

Kutsal kent Kudüs'te sokaklar gergin. Mescid-i Aksa çevresine tansiyon yüksek. Filistinliler direnişte, İsrail askerleri saldırıyor.

Peki saldırıların nedeni ne? İsrail yönetimi neden bu kadar saldırgan? Filistinliler ne diyor? Perde arkasında ne yaşanıyor? Bu çatışmalara tarih ne diyor? İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik amacı ne? Gazeteci Yazar Bünyamin Aygün, CNN TÜRK'e yanıtladı.

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