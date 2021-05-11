Son dakika... Numan Kurtulmuş'tan İsrail vahşetine çok sert tepki: BM yok hükmündedir, çöp tenekesine atılmıştır

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Bunu gerilim olarak adlandırmak doğru değil. Bu açık bir saldırıdır. İsrail'in ağır silahla donatılmış polis güçlerinin doğrudan doğruya sivil insanlara karşı hem de kutsal mekanda ibadet ederken mübarek Ramazan günü haince saldırmalarından ibarettir. Bütün dünyanın gözü önünde bu vahşete günlerce hazırlanarak bu noktaya gelmişlerdir. Siyonist İsrail rejimi devlet güçlerini kalkan olarak kullanmıştır. Vahşettir, insanlık suçudur. BM'de bir karar ortaya çıkacakken ABD'nin girişimiyle böyle bir hüküm yayınlanamıyor bile. Bu Birleşmiş Milletler yok hükmündedir, çöp tenekesine atılmıştır. İnsanlık sınavı da veriliyor. Bu soykırıma sessiz kalanlar da bu suçu işleyenler kadar tarih önünde suçludurlar. Dur demeyen herkesin vebali olacak.

İşin bu noktaya gelmesinde iki önemli bileşeni çok iyi görmemiz lazım. 1990'da ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte şöyle İslam dünyasına bakın. Paramparça hale gelmiştir. Eski dönemde İslam dünyası ikiye ayrılmıştı. Bir taraf Amerikan bir taraf Rusya yanlısı.. Ama maalesef bugün İslam dünyasının bazı yöneticileri İsrail'le anlaşabilmek için kuyruğa girmiş vaziyette. İsrail 'Zaman bu zamandır, kendi işimizi bitirelim, altın vuruşu gerçekleştirelim' diyor. Sadece İsrail'deki bir kaç milyon Yahudi değil, gücü uluslararası siyonizmdir. Bir çok yerde uluslararası siyonizmin eli kolu vardır. Bu gücünü de kullanarak Filistin'in bütünüyle işgal etmek için on yıllardır sürdürdükleri hazırlıkları bir noktaya getirmiştir. İsrail iç siyasetindeki gerginlikler, İslam, Hristiyan düşmanı, aşırı sağın yükselişi de bu işin üzerine tuz biber oluyor.

NETENYAHU YÖNETİMİ SİYASETEN SIKIŞTI MI?

Büyük resmi görmek lazım. Dünyada sınırları belli olmayan ender ülkelerden biri İsrail'dir. Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede Yahudilere ayak bağı olanları temizlemeden İsrail'in sınırları çizilmeyecek. 1917'de İngilizlerin çekilmesiyle başlayan 3 terör örgütü vardı. Bu örgütler İsrail'in kuruluşunda kurucu güç oldular. Dün de oraya yasa dışı yerleşimcileri getirmişlerdi. Ne yazık ki bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Bir kısmı Ağlama Duvarı önünde dans eden sözde fanatikleri,, bir kısmı da onlara siper olan güvenlik güçleri. Netenyahu'nun politikaları işi gerginleştiriyor olabilir.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bir avuç Filistinli sadece kendi ülkelerini savunmuyor. 1 milyar 700 milyon Müslümanın şerefini savunuyor. Gencecik çocukları yaşlı amcalar ölümüne bir savunma içinde. Orada savundukları insanlıktır. Filistinliler boyun eğmeyeceklerdir, sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceklerdir. Bir kaç tane siyonist postal yalayıcısı dışında Türkiye'nin kahir ekseriyeti Filistin ile birlik içindedir. Yeni bir safhaya doğru gidecek. Bir an evvel İsrail'in durdurulması lazım.

Türkiye'de yaşayan Musevi kardeşlerimizle en ufak bir problemimiz yoktur. Siyonistlerin yapmış olduğu bu vahşet Türkiye'de yaşayan Musevi kardeşlerimizi asla bağlamaz. Başkaları Kudüs'ten bahsederken çok uzaktaki bilmedikleri bir toprak parçasından bahsediyor. Biz ise 403 sene Osmanlı'nın barış içinde hükümran olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. 403 senede bir kere din kavgası olmadı. Biz dine, kiliseye, havraya saygının ne olduğunu biliriz. Bizim mücadele ettiğimiz saldırgan terör devletinin bu saldırganlığıdır. Bundan yıllar evvel 2009'da İstanbul'da yaptığımız bir mitingde siyonistlerin başı olan haham geldi ve bizim yaptığımız mitingde konuşma yaptı.

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