Son dakika haberler: İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'ye bomba yağdırıyor.. 'Bu yüzü unutmayın'..
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen saniye tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'de önceki gün çoğu çocuk 24 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıdan sonra İsrail dün de bölgede terör estirdi. Son bilgilere göre, dünkü saldırılarda on bir kişi daha şehit düştü. Akşam saatlerinde İsrail uçaklarının saldırısı sonucu Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir apartman tamamen çöktü. Agresif tutumunu sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Gazze'ye tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Öte yandan İsrail'in saldırıları sonrasında hayatını kaybeden bir kız çocuğunun fotoğrafı ise yürekleri dağladı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
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İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e uyguladığı şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor. Masum çocukları acımadan vuran İsrail yapılan barış çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda...
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Gazze'den yürek yakan görüntüler gelmeye devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu barış çağrılarını hiçe sayarak dün korkunç bir açıklama yaptı.
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NETANYAHU: GAZZE'Yİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan Netanyahu, İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde tekrar konuşan Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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OĞUL NETANYAHU'DAN ÇİRKİN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan İsrail'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.
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Yair Netanyahu twiti'nde "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.
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KATİLLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ MELEK
Öte yandan, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler arasında küçük bir kız çocuğu da vardı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "İsrail’deki katillerin öldürdüğü melek... Gözlerinde insanlığa dair ne büyük umut ve neşe taşımış. Küçük omuzlarında bütün insanlığın yükü... Ama insanlık vicdanı bu meleğin katillerini durduramadı." ifadelerini kullandı.
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İsrail dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni saldırılar, Hamas'ın kıyı topraklarından İsrail'e roket fırlatmasının ardından, saatler sonra gerçekleşti .
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Gelen son bilgilere göre, dün gerçekleştirilen saldırılarda en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 35'e, yaralı sayısının 220'ye çıktığını açıkladı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söyledi.
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İsrail saldırılarında ölenler arasında İslami Cihad komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.
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MESCİD-İ AKSA'DA HAİN SALDIRI
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik dünkü saldırısında ise15 kişi yaralandı.
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13 KATLI APARTMAN TAMAMEN ÇÖKTÜ
Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir apartman, İsrail uçaklarının saldırısından kısa süre sonra tamamen çöktü.
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Hamas yetkililerinin ofisinin yer aldığı apartmanın vurulmasından önce apartman sakinlerine ve çevredekilere bir saat önce bölgenin tahliye edilmesi uyarısının yapıldığı bildiriliyor.
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Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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ABD KONU FİLİSTİN'E GELİNCE YİNE KAÇTI
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hamas'ın İsrail'e füze atmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamadı. ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyu takip ettiğini ve ulusal güvenlik ekibinden güncel bilgileri edindiğini vurgulayan Psaki, İsrailli ve Filistinli yetkililerin yanı sıra Orta Doğu'daki liderler ile de iletişim halinde olduklarını kaydetti.
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İsrail-Filistin geriliminde iki tarafın da can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını ve Filistin halkının da tıpkı İsrailliler gibi güvenlik hakkı olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçındı.
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Yaşanan can kayıplarından endişe duyduklarını belirten Price, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze ve İsrail'de söz konusu olan can kayıplarından, çocukların ölmesinin yanı sıra birçok masum sivilin yaralanmasından derin endişe duyuyoruz. Benzer şekilde, İsrail polisinin yanı sıra yüzlerce Filistinlinin yaralandığı bildirilen Kudüs'teki olaylardan da kaygılıyız. Tüm tarafları sükunete çağırıyoruz. ABD olarak, üst düzey İsrailli yetkililer ve Filistin yönetimi ile önümüzdeki günlerde ve haftalarda temasta olmaya devam edeceğiz."
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AŞKELON'DA ENERJİ TESİSİNDE YANGIN
Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine atılan roketlerin bir enerji tesisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Ayrıca Hamas tarafından Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler sonucu üç İsrailli hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
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İsrail polisinden yapılan açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Lid kentinde araca çarpması sonucu 2 İsrailli kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece Gazze'den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi
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UÇUŞLAR DURDURULDU
İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm uçuşları durdurdu.
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SKANDALLARI BİTMİYOR!
Haaretz'in haberine göre; İsrail savunma yetkilileri uluslararası arabuluculuk tekliflerini reddetti. Bazı yetkililer, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında sükûtuneti sağlamak üzere dolaylı görüşmelerin çarşamba günü başlayabileceğini ifade ediyor.
İsrail ordusu tarafından dün gün içinde yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı.
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Aynı açıklamada "İç cephe savunmasını derinleştirmek" için Gantz'ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.
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İsrail ayrıca Gazze Şeridi yakınlarındaki şehirlere topçu bataryaları konuşlandırdı ve Gazze çevresindeki roket önleyici sistemlerini güçlendirdiğini açıkladı.
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HAMAS'TAN AÇIKLAMA: 137 ROKET FIRLATTIK
Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod ve Askalan kentlerini 5 dakika içinde 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı.
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Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivilleri ve mücahitleri hedef almasına karşılık olarak İsrail'e sert bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı
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'2 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ'
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, roket saldırısı sonucu iki İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLER ÇAĞRI YAPMIŞTI
Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
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Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.
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Harem-üş Şerif, hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılıyor. Yahudiler için bölge Museviliğin en kutsal noktası ve Tevrat'ta adı geçen iki mabedin de geçmişte bulunduğu yer.
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Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.
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Harem-üş-Şerif'in dini önemi göz önünde bulundurarak bölgenin yönetimi için bir dizi hassas düzenleme yapılmış durumda. Kısaca 'statüko' olarak adlandırılan bu düzenlemeler, bölgeye giriş-çıkışların idare edilmesinden, karar alım sürecine kadar bir dizi alanı kapsıyor ve 50 yıldır uygulanıyor.