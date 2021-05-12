Son dakika haberler: İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gazze'ye bomba yağdırıyor.. 'Bu yüzü unutmayın'..

Yaşanan can kayıplarından endişe duyduklarını belirten Price, şu ifadeleri kullandı:



"Gazze ve İsrail'de söz konusu olan can kayıplarından, çocukların ölmesinin yanı sıra birçok masum sivilin yaralanmasından derin endişe duyuyoruz. Benzer şekilde, İsrail polisinin yanı sıra yüzlerce Filistinlinin yaralandığı bildirilen Kudüs'teki olaylardan da kaygılıyız. Tüm tarafları sükunete çağırıyoruz. ABD olarak, üst düzey İsrailli yetkililer ve Filistin yönetimi ile önümüzdeki günlerde ve haftalarda temasta olmaya devam edeceğiz."