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Feti Kılıç/ISPARTA (İHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Isparta'da Osmanlı ve Bizans Dönemine ait 44 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

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Isparta'da Osmanlı ve Bizans Dönemine ait 44 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Isparta'nın Gönen ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli ile birlikte Osmanlı ve Bizans Dönemi'ne ait 44 parça tarihi eser malzemeler ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nca Gönen ilçesinde 2 şahsın, ellerinde bulunan tarihi eserleri satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Gönen'de düzenlediği operasyonda A.Ö. (32) ve Ş.Ö. (37) isimli şüphelilerle birlikte Osmanlı ve Bizans Dönemi'ne ait 43 adet sikke ve 1 adet gümüş yüzük olmak üzere toplam 44 parça tarihi eser malzeme ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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