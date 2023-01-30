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İşkence sonucu hayatını kaybetmişti... Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

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#Denizli#Murat Aslan Kılıç#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 22:28

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 2 arkadaşı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın işkence sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

İşkence sonucu hayatını kaybetmişti... Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin, işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), saklandığı apartta gözaltına alındı.

İşkence sonucu hayatını kaybetmişti... Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Detaylandırılan soruşturma çerçevesinde, bebeğin ölümüyle ilgileri olabileceği düşünülen A.E., V.Y. ve Y.Y.'de yakalandı.

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İşkence sonucu hayatını kaybetmişti... Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı


Günlerdir sorguda olan 4 şüpheli, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İşkence sonucu hayatını kaybetmişti... Murat bebeğin annesi ve 2 arkadaşı tutuklandı

Şüphelilerin Murat bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmedikleri öğrenilirken, şüphelilerden anne, V.Y. ve A.E. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Denizli#Murat Aslan Kılıç#Tutuklama

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