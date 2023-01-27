Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında

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Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.

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BACAKLARINDA SİGARA YANIĞI, BAŞINDA DARP İZİ ÇIKTI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde ölü bulunan Murat Aslan Kılıç'ın (2) yapılan ön otopsisinde vücudunda işkence izlerine rastlandı. Otopside bacaklarında sigara yanıkları ile yüzünde ve başında da darp izleri olduğu belirlenen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için doku örneği parça alınıp Antalya'ya gönderildiği öğrenildi.

ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde soruşturmayı yürüten Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 2 erkek arkadaşıyla evden kaçtığı belirlenen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bebeğin annesi Güler Kılıç'ı, bugün sabaha karşı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Olay anında Kılıç'la birlikte oldukları ileri sürülen 2 erkek arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.