İskele açıklaması

Gökbakar şunları söyledi: “Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor... Günlerdir hakkımda YALAN haberler yayınladınız. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dubleks villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı... Hepsi koca bir YALAN... Burada tek katlı bir köy evi, 20 metrekare de iskelesi var. Ben almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi... Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan, iskeleden, uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele...”

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