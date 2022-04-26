İş yüküne çözüm çağrısı

Haberin Devamı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 60. kuruluş yıldönümü dün törenle kutlandı. Tören öncesi AYM Başkanı Arslan konuklarını kapıda karşıladı. Devlet zirvesinin katıldığı törende gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerindeydi. İki lider el sıkışmadılar ve uzak oturdular. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, eski Meclis başkanları ve bakanlar ile aralarında yabancıların da olduğu çok sayıda davetli katıldı. Başkan Arslan konuşmasında özetle şunları vurguladı:

95 BİN BAŞVURU

“Mahkememiz maalesef 60 yıllık tarihinin en ağır ve yoğun iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvuruda çok hızlı bir artış söz konusudur. Bugün itibarıyla 95 bin civarında bireysel başvuru AYM’nin önündedir. Bireysel başvuruyu kabul eden hiçbir ülkenin bırakalım anayasa mahkemelerini 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde bile bu kadar başvuru yok. AİHM 47 ülkeden başvuru alıyor ve 72 bin derdest başvurusu var. AYM’nin önünde 95 bin başvuru var. Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

LAİKLİK YORUMUMUZ DEĞİŞTİ

Anayasa Mahkemesi’nin, Türk anayasa yargısındaki paradigma dönüşümünün laiklik ilkesinin özgürlükçü yorumuyla başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. AYM’nin laiklik yorumu değişmiştir. Özgürlükçü laiklik yorumunun belki de en bariz yansıması başörtüsüne yönelik yasakların hak ihlali teşkil ettiğine dair bireysel başvuru kararlarında görülebilir. Mahkememizin hak eksenli laiklik yorumuna göre kişilerin dinî inançları gereği taktıkları başörtüsü, Anayasa’nın 24. maddesinde korunan din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi altındadır.

KARARLARIMIZA YANSIDI

Bu kapsamda duruşma salonundan başörtülü olduğu için çıkarılan avukatın başvurusunda din özgürlüğünün ve ayrımcılık yasağının ihlaline karar verilmiştir. Başörtüsü yasağı nedeniyle üniversiteden ilişiği kesilen öğrencinin almış olduğu bursları iade etmek zorunda kalması da din özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlali olarak görülmüştür.

Haberin Devamı

BATAKLIĞI KURUTUN

AYM Başkanı Arslan “Meclis Başkanımıza sesleniyorum” diyerek şu çağrıyı yaptı: “Şayet bireysel başvurunun etkili ve verimli bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesini istiyorsak; bireysel başvuruda iş yükünü radikal bir şekilde çözmenin yolu, bireysel başvurunun objektif etkisinin hayata geçirilmesidir. Daha açık bir ifadeyle ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak AYM bir ihlal kararı verdikten sonra ihlale sebep olan kanun veya idari makamların kararları veya yargı kararlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.”