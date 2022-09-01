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İş kadını hesabına bakınca hayatının şokunu yaşadı! Peruklu çetenin akılalmaz oyunu

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#Peruk#Banka#Kredi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 11:32

İstanbul'da polise başvuran iş kadını D.K.(40) haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme sonrası dolandırıcılık çetesinin peruk takıp makyaj yaparak iş kadını adına bankadan para çektiği ortaya çıktı.

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İstanbul'da 23 Ağustos 2022 tarihinde polise başvuran iş kadını D.K.(40) kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur D.K. paranın bankanın 3 farklı şubesinden çekildiğini söylerken "Muhasebecim beni uyarıp para çektiğimi söyleyince şaşırdım. Ben para çekmedim. O gün şirketten dahi çıkmadım." dedi.

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PARANIN ÇEKİLDİĞİ ANLARDA KAMERALAR ŞÜPHELİYİ KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kadının banka da sıra beklediği, ardından rahat tavırlarla bankoya gelerek para çektiği görüldü.

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İş kadını hesabına bakınca hayatının şokunu yaşadı Peruklu çetenin akılalmaz oyunu

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeten dublör kadın dolandırıcı Ayşe A.(30), İrfan H.(39), Erol Ş.(34), Şenel T.(53) ve Süleyman O.(41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

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DAHA ÖNCEDEN BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26 tane, İrfan H.'nin 3 tane, Erol Ş.'nin 4 tane, Şenel T.'nin 8 tane, Süleyman O.'nun ise 16 tane suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerin mağdur kadına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte bir ehliyet hazırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları anlarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Peruk#Banka#Kredi

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