Birlikte yaşadığı kadına kızıp, evi yakmıştı: Karar verildi

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Olay, 29 Ağustos'ta Koza Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aylık hamile Dilan U., iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S.'yi uyuşturucu kullandığı için terk edip, ailesinin evine döndü. Ömer S., telefonla aradığı Dilan U.'yu ikna edemeyince, kirada oturduğu evi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak 5 katlı binanın 3 katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Ömer S.'yi ise kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen Ömer S. serbest bırakıldı.