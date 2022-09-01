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Birlikte yaşadığı kadına kızıp, evi yakmıştı: Karar verildi

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#Yangın#Kiracı#Ev
Birlikte yaşadığı kadına kızıp, evi yakmıştı: Karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 11:24

Adana'nın Seyhan ilçesinde kendisini terk eden Dilan U.'ya (18) kızıp, kirada oturduğu evi ateşe veren Ömer S. (20) serbest bırakıldı. Kiracısından şikayetçi olan ev sahibi Murat Demir (49) "Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı. Bana kastı neydi?" dedi.

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Olay, 29 Ağustos'ta Koza Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aylık hamile Dilan U., iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S.'yi uyuşturucu kullandığı için terk edip, ailesinin evine döndü. Ömer S., telefonla aradığı Dilan U.'yu ikna edemeyince, kirada oturduğu evi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak 5 katlı binanın 3 katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Ömer S.'yi ise kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen Ömer S. serbest bırakıldı.

Birlikte yaşadığı kadına kızıp, evi yakmıştı: Karar verildi



'BİLEREK EVİMİ YAKTI'

Ömer S.'den şikayetçi olan ev sahibi Murat Demir ise zararının karşılanmasını istedi. Televizyon tamirciliği yapan Demir, ailesi ile birlikte büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı. Bana kastı neydi?" dedi.

Ömer S.'nin kendisini aradığını da anlatan Demir, "Serbest bırakılınca beni arayıp, neden şikayetçi olduğumu sordu. 'Benden şikayetçi olmuşsun, para talep etmişsin. Bak beni serbest bıraktılar. Şimdi git zararının kayınbabam ödesin' dedi. Bilerek evimi yaktı. Karısına kızıp, bunu yapar mı insan? Sen başka insanlara nasıl zarar verirsin? Adaletin yerini bulmasını, bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. 

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#Yangın#Kiracı#Ev

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