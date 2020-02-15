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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İş arkadaşları ‘Çok çalışıyorsun’ diyerek öldürdü

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İş arkadaşları ‘Çok çalışıyorsun’ diyerek öldürdü

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’ndeki bir otelin görevlileri, 15 Temmuz 2019 günü sabah 07.30 sıralarında, otel çalışanı Halil İbrahim Kiraz’ı (21) yerde bayılmış olarak buldu. Otele hemen ambulans çağırıldı. Kiraz, ambulansla Büyükçekmece’de bir hastaneye götürüldü. Kiraz, 10 Kasım 2019 günü hastanede hayatını kaybetti. Kiraz’ın “Çok çalışıyorsun, bu yüzden biz de çok çalışmak zorunda kalıyoruz” diyen şüpheliler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’ndeki bir otelin görevlileri, 15 Temmuz 2019 günü sabah 07.30 sıralarında, otel çalışanı Halil İbrahim Kiraz’ı (21) yerde bayılmış olarak buldu. Otele hemen ambulans çağırıldı. Kiraz, ambulansla Büyükçekmece’de bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kiraz, durumunda biraz düzelme olunca ailesi tarafından Şanlıurfa’da bir hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan Kiraz, 10 Kasım 2019 günü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopside başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Otopsi raporunun gelmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, Kiraz’ın otel çalışma arkadaşları tarafından darp edildiği belirlendi. Batuhan A., Kerem N., İslam K., Erkal Ç., Ufuk K. gözaltına alındı. Olaya karışan Demir Ç.K.’nın da farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Kiraz’ın “Çok çalışıyorsun, bu yüzden biz de çok çalışmak zorunda kalıyoruz” diyen şüpheliler tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Emniyette sorgulanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 

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