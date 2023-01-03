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İran'dan Fransa ve Belçika vatandaşı 3 kişiye casusluk suçlaması

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#İran#Fransa#Belçika
İrandan Fransa ve Belçika vatandaşı 3 kişiye casusluk suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 21:06

İran, 2’si Fransız ve 1’i Belçikalı toplam 3 kişiyi casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

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İran, 3 yabancı uyruklu şahsı casusluk suçlamasıyla tutukladı. İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi yaptığı açıklamada, 2 Fransa ve 1 Belçika vatandaşı 3 kişinin ülkenin ulusal güvenliğine karşı casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle tutuklandıklarını bildirdi.

Tutuklanan kişilerin isimleri ve ne zaman tutuklandıklarına ilişkin bilgi vermeyen Setayeşi, “9 Kasım 2022 tarihinde Belçika uyruklu kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanığın dosyası şu anda Devrim Mahkemesi tarafından inceleniyor ve sonuç çıktığında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 Ekim 2022'de İran güvenlik güçleri tarafından ABD, Rusya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Afganistan vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 14 yabancı uyruklunun ülkedeki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklandıkları açıklanmıştı.

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#İran#Fransa#Belçika

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