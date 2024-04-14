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İran’a giden uçaklar geri çağrıldı

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#İran#IHA#Pegasus
İran’a giden uçaklar geri çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 00:09

İran'ın İsrail’e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları’nın uçağı havadan geri döndü. İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor. Öte yandan Pegasus Havayolları da İran uçuşlarını iptal etti.

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İran’ın İsrail’e dron saldırısı başlatmasını ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü. THY uçağı saat 00.20 sıralarında İstanbul'a geri döndü. 

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.

PEGASUS'TAN DA SEFER İPTALİ

Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran’a yapacağı seferleri iptal etti.

İran’a giden uçaklar geri çağrıldı

 

 
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#İran#IHA#Pegasus

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