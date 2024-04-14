İran’a giden uçaklar geri çağrıldı

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İran’ın İsrail’e dron saldırısı başlatmasını ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü. THY uçağı saat 00.20 sıralarında İstanbul'a geri döndü.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.

PEGASUS'TAN DA SEFER İPTALİ

Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran’a yapacağı seferleri iptal etti.